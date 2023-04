Les bruches de la lentille sont préjudiciables pour la commercialisation et la transformation des grains. La recherche de méthodes de luttes alternatives au champ progresse.

« Il existe peu de moyens de lutte contre la bruche des lentilles au champ, indique Pascal Lacoffrette, d’Axéréal. Des insecticides sont disponibles, mais leur efficacité n’est pas satisfaisante." En alternative aux produits chimiques, des systèmes de biocontrôle se développent, à l'image du dispositif Lentodor, élaboré par l'entreprise Agriodor.

"Son principe se base sur le sens principal des insectes, qui est l'odorat, explique Thomas Hecky, d'Agriodor. Le Lentodor diffuse des kairomones, c'est-à-dire des odeurs qui imitent celles de la lentille. Les bruches sont attirées par le parfum, et se retrouvent piégées sur la plaque collante."

50 % d'efficacité

Le dispositif doit être posé à partir du stade bouton des lentilles, avant l'arrivée des bruches, et doit quadriller la parcelle à hauteur de 20 pièges par hectare. Il reste en continu pendant six semaines. "La seule intervention nécessaire est le renouvellement de la fiole contenant l'odeur, au bout de trois semaines, indique Thomas Hecky. Nos résultats montrent une réduction de 50% du taux de grains bruchés". Le Lentodor est commercialisé par De Sangosse. Il faut compter 120 €/ha, pour les piquets, plaques engluées et deux recharges de kairomones.