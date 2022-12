Pour lutter contre le vulpin et le ray-grass sur blé tendre hiver, les applications d’automne restent une solution efficace. Mais les plus performantes sont aussi les plus coûteuses.

En 2021-2022, Arvalis a testé l’efficacité de plusieurs programmes herbicides d’automne pour lutter contre le ray-grass et le vulpin sur blé tendre. Il en ressort des enseignements similaires à ceux des trois campagnes précédentes, à savoir une stratégie 100% automnale nécessaire dans le cas de graminées résistantes. Dans les autres situations, il reste pertinent d’opter pour des rattrapages de sortie hiver. Néanmoins, les options de « tout automne » s’avèrent en général tout aussi performantes.

Plus efficace en deux passages

Sur ray-grass, à coût comparable, la prélevée seule s’est avérée intéressante, avec une efficacité moyenne de 78%. La meilleure note va pour Défi 2,7 l + Enderix 0,4 l + Compil 0,14 l, à 83%. La post-levée seule a été moins efficace (69%), avec pour meilleur programme Merkur 2,5 l + Défi 2,5 l (77,5%). Les niveaux de phytotoxicité étaient tous acceptables. Avec une efficacité moyenne de 92%, les programmes en deux passages (prélevée puis postlevée) s’avèrent toujours plus efficaces que ceux en seul passage, avec en tête Mateno 2 l puis Défi 3 l + Beflex 0,35 l. « Ce dernier est plus risqué d’un point de vue de la phytotoxicité : pour cette raison, les firmes phytosanitaires ne le préconisent pas », nuance Arvalis. En revanche, les solutions les plus efficaces sont généralement les plus chères : seul Mateno 2 l en prélevée puis Défi à 3 l en postlevée précoce (91,7% d’efficacité) présente un coût inférieur à 100 €/ha. « La formule Trooper + Compil en prélevée suivie par Défi + Beflex en postlevée s’avère intéressante au regard de son rapport coût/efficacité, ajoute Arvalis. L’investissement s’élève à 107 €/ha pour une efficacité à 91 % ».

Sur vulpin, les stratégies en prélevée seule permettent un contrôle efficace (92,2% en moyenne) avec Défi 3 l + Enderix 0.4 l + Codix 2 l qui ressort à 97,5%. La post-levée seule présente une efficacité un peu plus faible (89%). La sélectivité est satisfaisante pour tous les programmes : « les modalités appliquées à 1 feuille ne sont globalement pas plus phytotoxiques que celles de prélevée », précise Arvalis. Pour les applications en deux passages, l’efficacité est de 96,5% en moyenne. La solution la plus efficace et parmi les moins chères est Mateno 2 l puis Shvat 3,6 l. Elle présente aussi l’avantage de ne pas contenir de prosulfocarbe (voir encadré).

Combiner avec l’agronomie

Le désherbage chimique ne fait cependant pas tout et la mobilisation de leviers agronomiques en amont des traitements est très souvent nécessaire. Dans la mesure du possible, Arvalis préconise de réaliser plusieurs faux semis dès la période de germination des adventices (mi-septembre), d’éviter les semis trop précoces et d’intervenir sur une parcelle propre. L’allongement de la rotation et le désherbage mécanique sont d’autres leviers mobilisables : ce dernier reste moins efficace sur ray-grass que le labour ou le décalage de la date de semis.