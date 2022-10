De plus en plus d’orges fourragères d’hiver sont tolérantes à la jaunisse nanisante de l’orge (JNO). Et seules trois variétés « deux rangs » ont ce caractère-là : Idilic, inscrite en 2020 au catalogue français, LG Caïman (2021) et la nouveauté de l’année, Majuscule, une variété demi-précoce. C’est la première à être également tolérante à la mosaïque Y2.

La maladie de la mosaïque jaune de l’orge (BaYMV) est un virus avec aujourd’hui deux pathotypes : Y1 qui régresse et Y2, le plus répandu. Il est transmis par un microorganisme du sol, Polymyxa graminis, inféodé à la parcelle, qui contamine les racines à l’automne. Les symptômes s’expriment ensuite au printemps.

Alors qu’elle restait discrète depuis quelques années, cette maladie est revenue de façon plus marquée cette année du fait de facteurs climatiques favorables. Le seul vrai moyen de lutte contre la mosaïque Y2 est d’implanter des orges résistantes. "Mais elles sont encore peu nombreuses", note Arvalis.

Il s'agit selon l'institut technique de LG Zenika, KWS Oxygene, Mascott et Sensation en six rangs fourragères et, en deux rangs fourragères, d'Amandine, Valérie et Majuscule qui a la double tolérance avec la JNO.