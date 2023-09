« La décapitalisation continue. Qu’il s’agisse des cheptels laitiers ou allaitants, nous n’observons toujours pas d’inflexion. En juin, les effectifs avaient encore baissé de près de 3 % sur un an. Nous avons perdu 850 000 têtes entre 2016 et 2022. En conséquence, nos besoins extérieurs ont progressé.

Aujourd’hui, 25 % de notre consommation est issue de produits importés. Durant la crise du Covid-19, ce chiffre avoisinait les 20 %, et il restait en dessous de 23 % auparavant. Les échanges concernent des gammes de marchandise différentes : nous exportons du mâle, et nous importons des femelles, que l’on transforme sur notre territoire.

Baptiste Buczinski est agroéconomiste à l’Institut de l’élevage.

Ces vaches font concurrence à notre production intérieure de viande, spécialisée et plus qualitative. Notre offre est-elle adaptée à la demande ? Cette interrogation existe depuis des années, et l’inflation accélère la réflexion. La baisse du pouvoir d’achat modifie les habitudes alimentaires des consommateurs, prêts à descendre en gamme et à se tourner vers du steak haché, par exemple.

Jusqu’ici, notre cheptel laitier convenait pour produire de la viande hachée. Désormais, la question de la valorisation du cheptel spécialisé se pose. Il y a un réel problème d’adéquation entre notre offre et la demande, car il est dommage d’utiliser nos animaux allaitants pour des produits transformés ».

Recueilli par Cécile Prétot