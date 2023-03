Les importateurs espagnols réduisent leurs volumes importés de France, favorisant l’Irlande avec des veaux plus abordables. Cela contribue à approvisionner plus régulièrement les intégrateurs qui ne souffrent pas trop du recul de l’offre pour le moment. Les gros opérateurs espagnols sont plutôt réservés dans leurs achats.

La quantité de veau exportée reste néanmoins très significative dans les montbéliards et les croisés. Elle se tasse cependant dans les laitiers. Les tarifs sont stables dans les gros noirs autour de 150-160 € et de 270-300 € dans les bons montbéliards.

Sur le marché intérieur, l’activité commerciale est régulière, avec des tarifs inchangés. La majorité des veaux prim’holsteins de 45-50 kg convenables se négocient entre 100 et 130 €, pour monter jusqu’à 150 € dans les plus lourds.

Les petits (40-45 kg) restent faiblement valorisés, de 50 à 80 €. Le commerce est normal avec des tarifs reconduits dans les croisés taupes ou blanc bleu de moyenne conformation. Les taupes ou gris de conformation R de plus de 55 kg se vendent entre 200 et 270 €.

Les sujets plus légers vont de 130 à 170 €. Pas de changement dans les bons croisés blanc bleu ou jaunes R avec des tarifs compris entre 250 et 350 € selon le poids. Les veaux de conformation U sont peu nombreux et se maintiennent entre 370 et 460 €.