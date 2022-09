Le pic d'offre saisonnier se dessine sur les prochaines semaines, et les places vont manquer dans les ateliers français. Plus de la moitié des veaux s'apprêtent à prendre le chemin de l'Espagne.

Cette semaine, les volumes ont globalement été absorbés. Les tarifs restent orientés à la baisse.

Les gros veaux prim’holsteins pour l’export se sont négociés entre 110 et 125 €. La majorité des laitiers et normands mis en place chez les intégrateurs se sont vendus entre 40 et 105 € sur les marchés. Les veaux légers toutes races confondues ont très peu de valeur.

Pour les croisés la situation est identique, avec une forte pression des intégrateurs. Les femelles taupes s'échangent au prix des laitiers soit entre 50 et 100 €. Les tarifs des mâles croisés taupes, gris, rouge, jaunes ou blanc bleu ordinaire se situent au niveau des montbéliards de milieu de gamme, soit entre 130 et 180 €.

Les prix des croisés blanc bleu ou jaunes R lourds plafonnent entre 200 et 280 €. Les très bons veaux jaunes ou croisés blanc bleu/montbéliards U de conformation se négocient entre 300 et 400 € voire 450 € pour les supérieurs.

En veaux de races allaitantes, le commerce est plus fluide pour les limousins face au recul de l’offre. Les acheteurs maintiennent néanmoins leurs tarifs. Les veaux U lourds se vendent entre 450 et 500 € et les plus légers entre 400 et 450€. Les femelles s'échangent entre 350 et 450 €.