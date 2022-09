La demande est en perte de vitesse sur la seconde moitié de septembre. La production est également en repli, ce qui assure une bonne résistance des prix sur le terrain.

Après les tensions de la semaine passée, les transactions sont plus fluides sur les cadrans avec des tarifs qui reprennent les centimes perdus. Les niveaux sont convenables, mais ils restent juste suffisants pour les éleveurs qui doivent faire face à la hausse du prix des aliments.

À Parthenay et Châteaumeillant, les agneaux U de 38/44 kg se vendent entre 3,60 et 3,80 € pour monter entre 3,90 et 4,20 € dans les très bons sujets. Les tarifs se maintiennent de 3,00 à 3,50 €/kg pour les sujets plus lourds de 44/50 kg en fonction de la qualité.

Les tarifs restent fermes pour les agneaux sur les marchés du sud. Les agneaux aveyronnais de 32/38 kg U sont cotés à 4,27 € et les R à 4,09 € à Réquista.

En brebis, même si les abatteurs observent un recul saisonnier de la demande, les disponibilités sont également en repli, ce qui assure une bonne résistance des prix, voire un léger mieux dans les brebis lourdes à Parthenay. Les brebis de plus de 60 kg partent entre 1,20 à 1,50 €/kg vif à Parthenay, Châteaumeillant ou Réquista. Les brebis R se vendent entre 0,90 et 1,10 €.