Alors qu’ils clôturaient en hausse sur Euronext, ce mercredi 14 septembre 2022, les cours du colza se sont repliés à l’ouverture d’Euronext.

« La séance d’hier était mouvementée sur le marché du colza, avec dans un premier temps une forte hausse des cours, qui s’effritait ensuite en clôture, indique Agritel. Le canola, quant à lui, progressait à la veille du rapport StatCan qui sera publié ce mercredi. »

Ainsi, le mardi 13 septembre 2022, sur Euronext, la tonne de colza clôturait en hausse à 606,50 euros (+ 1,75 euro par rapport à la clôture de la veille) sur l’échéance de novembre et à 614,50 euros (+ 2,75 euros) sur celle de février 2023.

Ce mercredi 14 septembre, peu avant 11 h sur Euronext, la tonne de colza perdait 1,25 euro, à 605,25 euros, sur l’échéance de novembre et 1,25 euro également, à 613,25 euros, sur celle de février.

> Consultez les cours et marchés des oléagineux sur le site Lafranceagricole.fr

Selon Agritel, la production de colza s’affiche en hausse à 4,50 millions de tonnes contre 4,35 estimés le mois dernier.

Toutefois, « la hausse de l’inflation, conjuguée à un ralentissement économique, laisse craindre une baisse de la demande mondiale, ajoute le cabinet. Dans ce contexte, on assistait à des prises de profit en soja sur la séance d’hier ».

Rebond des cours du soja américain

« Sur le CBoT (Bourse de Chicago), le contrat de soja sur novembre a clôturé lundi en baisse de 10 c, à 1 479 c [centimes de dollar par boisseau]. Il progresse de 2 c ce matin sur Globex », indique Sitagri.

« Selon le rapport Crop Progress de lundi, 56 % du soja US était dans la catégorie bonne à excellente (–1 %) », poursuit le cabinet.

« Dans son rapport Wasde, l’USDA (ministère américain de l'Agriculture) a estimé les rendements du soja à 50,5 boisseaux par acre. Le marché attendait 51,55 boisseaux par acre », complète-t-il.

Nouvelle baisse du pétrole

Selon Sitagri, « les prix du pétrole s’affichent en baisse ce matin en Asie. Les opérateurs ont peur que la hausse de l’inflation pousse la Fed à une nouvelle hausse des taux la semaine prochaine. Une telle hausse renforcera le dollar et rendra le pétrole, vendu en dollars, plus cher ».