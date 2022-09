Les volumes progressent sans atteindre les pics de ces dernières années. Pour autant, cela suffit à faire pression sur les prix.

Le commerce reste marqué par la hausse saisonnière de l'offre qui pèse sur les tarifs pratiqués, notamment par les intégrateurs. En parallèle, les volumes expédiés vers l’Espagne sont en progression.

Les baisses de prix se poursuivent dans les veaux laitiers. Dans les campagnes, la majorité des prim’holsteins sont collectés pour des prix oscillant de 20 à 100 €, avec une moyenne proche de 70 €.

En montbéliards, l’offre reste mesurée ce qui limite la pression. Les bons veaux restent correctement valorisés sur l’Espagne. Les tarifs vont de 60 à 130 € pour les veaux légers, de 170 à 230 € pour les sujets convenables de 50/65 kg, et de 240 à 270 € pour les meilleurs à l’export.

La pression des acheteurs reste très forte sur les taupes, gris ou croisés blanc bleus. Les mâles taupes se valorisent de 120 à 190 € sur les marchés et les femelles se négocient au prix des laitiers.

Les prix des croisés blanc bleus convenables R (+ 60 kg) se tassent entre 200 et 280 €. Les sujets légers se vendent entre 130 et 180 €.

Les croisés jaunes (U) se maintiennent entre 350 et 400 € voir 450 € dans les supérieurs, alors que les Blanc bleus subissent une très forte pression des acheteurs avec une valorisation comprise entre 280 et 380 €.

La vente est fluide dans les bons limousins avec des tarifs facilement reconduits. Les prix des bons mâles sont compris entre 500 et 600 € et ceux des femelles entre 400 et 500 €.