Depuis le début de l’année, l’équilibre entre l'offre et la demande permet de maintenir une bonne activité commerciale dans le secteur du jeune bovin. La demande émanant de nos voisins européens reste soutenue.

En jeunes bovins, l’Italie a de nouveau relevé ses tarifs : La Bourse de Modène affiche des cours compris entre 5,55 et 5,63 €/kg. En Allemagne, le cours du jeune bovin R se situe à 4,98 €. En France, les charolais et limousins de conformation U se valorisent entre 5,25 et 5,32 €. Les sujets R partent entre 5,09 et 5,21 €. Dans les blonds d'Aquitaine U, le commerce reste fluide et leurs cours sont compris entre 5,46 et 5,56 €.

Dans les jeunes bovins laitiers ou mixtes, les cours se montrent un peu plus fermes. Les prix des animaux mixtes R s'établissent à 5,05€ et ceux des laitiers O à 4,86 € en cotation entrée en abattoir.