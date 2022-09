Les prix du colza s’affichent en hausse ce mercredi 7 septembre 2022 matin à l’ouverture sur Euronext, dans un contexte de récoltes abondantes en Europe et de craintes de récession économique. A contrario, les cours du pétrole chutent de nouveau.

Hier, le 6 septembre 2022, sur Euronext, la tonne de colza clôturait à 605,50 euros (–7,00 euros par rapport à la clôture de la veille) sur l’échéance de novembre et à 613,75 euros (–5,75 euros) sur celle de février. Ce mercredi 7 septembre, vers 11 h sur Euronext, la tonne de colza gagnait 6,25 euros (à 611,75 euros) sur l’échéance de novembre et 5,25 euros (à 618,75 euros) sur celle de février.

« L’incertitude sur la croissance économique mondiale domine l’actualité en ce moment, avec pour corollaire une baisse générale des cours des matières premières si l’on fait exception de ceux de l’énergie », analysait Agritel au sujet des évolutions du marché le 6 septembre dans sa note quotidienne publiée le 7 septembre au matin. « Le colza revient tester sa zone support des 600 €/t sur Euronext, dans un contexte de récoltes abondantes en Europe cette année et de craintes de récession économique. »

Les prix du pétrole reculent de nouveau

Depuis 7 mois, avant même l’invasion de l’Ukraine, les prix du pétrole accusent un repli. « Les craintes d’un recul de la demande, en particulier en Chine toujours confronté aux restrictions dues au Covid, ainsi que des répercussions des hausses des taux attendues pèsent sur les cours », explique Sitagri.

Selon Agritel, les cours du pétrole poursuivent ainsi leur chute, et ce malgré la décision, lundi, des membres de l’Opep et leurs alliés de réduire leur production quotidienne à 85.50 usd le baril sur New York.

Le soja en baisse à Chicago

« Sur le CBoT, le contrat de soja sur novembre a clôturé mardi en baisse de 22 cents à 1 399 cents. Il cède ce matin 11 cents », indique Sitagri. « Selon le rapport Crop Progress, 57 % du soja américain était dans la catégorie “bonne à excellente” (inchangé). Le marché attendait 56 %. »

« Dans le dernier rapport hebdomadaire de l’USDA, les inspections à l’exportation de 495 500 tonnes ont été en hausse par rapport aux 439 800 tonnes de la semaine précédente mais dans la basse des attentes », signale le cabinet. Par ailleurs, le Brésil s’attend à une production record de soja après une hausse des rendements.

Selon le cabinet, les importations européennes de soja ont atteint 2,16 millions de tonnes en date du 4 septembre, alors qu’elles étaient de 2,49 millions de tonnes l’an passé, à la même date.