Sur les gros bassins de production laitiers de la moitié nord du pays, les intégrateurs maintiennent la pression sur les prix. Un tri sévère est appliqué à l’entrée de leurs centres de regroupement ou sur les marchés.

Les prix des bons veaux prim’holsteins pour l’intégration se tassent légèrement entre 120 et 130 €, mais une grande partie des veaux laitiers de 45/55 kg se négocie entre 70 et 110 €. Les sujets légers sont faiblement valorisés (entre 20 à 30 €) tandis que les plus maigres restent invendables. À l’export, les tarifs des veaux lourds plafonnent à 140 €.

Sur la région Rhône-Alpes, les disponibilités se replient, permettant une certaine stabilisation des prix sur les marchés de Bourg-en-Bresse ou de la Talaudière. La gamme tarifaire varie de 60 à 120 € dans les montbéliards légers, de 150 à 200 € dans les lots intermédiaires de 50/65 kg, et de 230 à 270 € dans les meilleurs.

En croisés, la pression des acheteurs s’accentue sur les veaux taupes, gris ou croisés blanc bleu R de moins de 55 kg. Ces catégories se vendent de 100 à 150 €. Les veaux de conformation O et les femelles s’échangent au même prix que les lots de prim’holsteins. Les bons mâles taupes se négocient encore entre 150 et 200 €. Les croisés blanc bleu convenables R (+ 60 kg) voient leurs tarifs se tasser entre 200 et 280 €. Les croisés viandés U affichent également des prix en baisse. Leur valorisation reste cependant convenable et comprise entre 330 et 400 €, voire 440 € dans les supérieurs.

Dans les veaux limousins, la vente est fluide. Les tarifs des très bons mâles sont compris entre 450 et 510 € tandis que les femelles partent entre 350 et 450 €.