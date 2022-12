Comment accéder aux écorégimes ? La conditionnalité est-elle maintenue ? Est-ce que les éleveurs perdent au change avec la nouvelle aide bovine ? Qu'est-ce qui ne change pas dans la Pac 2023 ? Comment va se passer la déclaration Pac ?

Pour répondre à ces questions, Les Experts Agricoles, le podcast de La France Agricole, invite Pascale Nempont, chef du service de la stratégie et de la prospective à la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, et Béatrice Cochin, directrice de produit chez CerFrance.

Les Experts Agricoles avaient déjà consacré un numéro à la réforme de la Pac en novembre 2023 avec Thierry Fellman, directeur des économies des agricultures et des territoires à Chambre d’agriculture France.

Depuis, la France a arrêté ses dernières décisions après la relecture de son projet par la Commission européenne. Vous pouvez retrouver la liste de ces arbitrages dans un article de juillet 2022 ou un répertoire des aides Pac et du montant des aides.

Dans le podcast, nous parlons des écorégimes, qui représentent la principale innovation de la Pac dans sa version de 2023. En octobre 2022, un article de La France Agricole donnait un aperçu plus détaillé des trois voies d'accès pour bénéficier des écorégimes. Enfin, dans le numéro 3977 de La France Agricole, vous trouverez un simulateur à remplir pour calculer le nombre de points de votre assolement afin d'évaluer votre accès aux écorégimes (à retrouver en papier ou sur notre liseuse en ligne pour les abonnés).

Par ailleurs, les organisations professionnelles de l'élevage ont, depuis, mesuré les effets de la nouvelle Pac sur la compétitivité de leurs filières. Elles pensent que la santé des élevages ne sera pas améliorée par les nouveaux dispositifs ainsi créés.

Chaque mois, Les Experts Agricoles décryptent à l’aide d’un expert, un sujet dans l’air du temps, qui touche les agriculteurs ou tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’agriculture.

Vous pourrez retrouver gratuitement ce nouveau média sur Lafranceagricole.fr et sur les plateformes habituelles d’écoute des podcasts comme Ausha, Google Podcasts, Spotify, Apple Itunes.

Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière (Cnefaf) autorise La France Agricole à utiliser la mention « Les Experts Agricoles » à titre exceptionnel. Les titres d’expert foncier et agricole et d’expert forestier sont protégés par l’article L 171-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Informations complémentaires disponibles sur https://cnefaf.fr.