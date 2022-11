Le groupe Samson a mis au point un nouveau système double vidange pour optimiser l’épandage d’engrais organiques en montée et en descente. Ce dispositif Alta est proposé sur la gamme de tonnes à lisier Pichon SV. Il permet une vidange totale de la cuve en descente et en montée. Il se caractérise par un circuit de vidange avant (vidange descente) et un circuit de vidange arrière (vidange montée).

La sélection du circuit se fait par deux vannes hydrauliques immergées pilotées manuellement depuis le terminal iControl 7S en cabine. Il est compatible avec le circuit de vidange supérieur lui-même associé au DPA et à l’accélérateur de vidange. Il évite les désamorçages du système de vidange et permet de maintenir un épandage régulier et homogène dans les zones très vallonnées.

Très prochainement, Samson ajoutera un inclinomètre sur la cuve pour une lecture de la pente en temps réel. Cette information sera transmise au terminal iControl 7S en cabine qui pourra automatiquement sélectionner la vanne avant ou arrière, sans intervention du chauffeur. Le but est d’éviter les risques d’oublis de sélection manuelle d’inversion des vannes et de faciliter le pilotage du chauffeur en mode vidange.