Amazone présente l’application sur Smartphone mySprayer. Cette solution est conçue pour servir d’assistant aux utilisateurs des pulvérisateurs Amazone, en particulier pour les modèles les plus simples qui ne bénéficient pas de toutes les solutions électroniques. Tous les pulvérisateurs Isobus des gammes UF 02 et UX 01 peuvent être équipés en option de Sprayer Connect. Par le biais de cette interface Bluetooth, les utilisateurs peuvent piloter avec mySprayer de nombreuses fonctions machine depuis leur smartphone. mySprayer assiste les utilisateurs dans de nombreuses phases de travail, à commencer par la préparation à la remise en route en début de saison. L’appli met à disposition des checklists de contrôle afin de garantir un début de campagne sans mauvaise surprise. Le dispositif assite aussi le remplissage de la cuve. Il suffit de saisir le volume maximal à remplir par le biais de l’aide au remplissage de mySprayer. L’aide au remplissage calcule la surface maximale à traiter, en prenant en compte la dose renseignée. L’application calcule la quantité de chaque composant à incorporer dans le volume total programmé.

L’application mySprayer facilite aussi le contrôle du bon fonctionnement des buses grâce à sa fonction de télécommande. Elle permet d’ouvrir et fermer les tronçons à distance pour vérifier l’état des buses au pied de la rampe. Enfin, l’appli fournit une explication détaillée sur les codes d’alarme et d’erreur qui s’affichent sur le terminal de contrôle du pulvérisateur. Enfin, le chauffeur bénéficie de consignes complètes pour les processus de dilution et de rinçage de la rampe.

MySprayer peut aussi être utilisée sur les machines non connectées via SprayerConnect mais dans ce cas, seules les fonctions simples comme les checklists de précampagne et l’assistance pour les codes erreurs sont disponibles.