Le constructeur belge AVR présente son arracheuse deux rangs Spirit 7200, dans une version munie de la trémie Clean & Go. Cette machine, présentée en 2021, adoptait une trémie de 7 t. Elle laisse sa place ici à une version de 6,5 t.

Cette dernière se démarque en adoptant un rouleau déterreur, placé entre le fond mouvant de la trémie et l'élévateur. Ce rouleau assure un nettoyage supplémentaire des pommes de terre.

De plus, la trémie Clean & Go, adopte un élévateur à col-de-cygne en trois parties, capable de décharger en roulant. Cet élévateur est piloté hydrauliquement et indépendamment du fond mouvant de la trémie.

En option, un amortisseur peut être installé pour limiter les chocs sur les tubercules.