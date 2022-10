L'offre de déchaumeurs à disques indépendants Carrier XL de Väderstad s'étoffe, avec l'arrivée du Carrier XL 725. Cette machine semi-portée, affiche une largeur de travail de 7,25 m. Elle reprend l'architecture des modèles inférieurs, avec un repliage en deux parties. Le Carrier XL 725 vient se positionner entre les Carrier XL 625 Xl et XL 925.

Ce déchaumeur peut recevoir un semoir Biodrill, ainsi que les différents outils frontaux proposés par le constructeur. De plus, les Carrier XL 625 et 725 sont désormais équipés de roues de 560/45 R22.5, et l’essieu est maintenant homologué pour rouler à 40 km/h.

Comme le reste de la gamme XL, ce déchaumeur comprend des disques de 510 mm de diamètre. Trois types sont proposés avec le modèle classique "TrueCut", le CrossCutter Disc et le tout nouveau CrossCuter Disc Agressive.

© Väderstad - Le CrossCutter Disc Agressive est destiné au travail superficiel dans les sols durs.

Plus de pénétration avec le CrossCuter Disc Agressive.

Présenté en 2017, le CrossCuter Disc se décline maintenant dans une version "Agressive". Ce dernier se différencie en recevant des découpes dans son profil. Elles assurent, selon le constructeur, une meilleure capacité de pénétration dans le sol, lorsque les conditions sont difficiles. De plus, ce disque est également plus agressif sur les résidus, comme les tiges de colza ou de maïs.

Ce modèle "Agressive" reprend le reste des caractéristiques du CrossCuter Disc, il est ainsi décliné en deux diamètres, 450 mm et 510 mm, afin de coller à l'offre des déchaumeurs à disques indépendants Carrier Classique et Carrier XL. Selon le constructeur, le plus petit diamètre peut travailler entre 2 et 3 cm, alors que le plus gros modèle travaille entre 3 et 5 cm.

Ce nouveau disque est disponible dès novembre 2022. Il peut équiper l'ensemble des modèles de déchaumeurs à disques indépendants de la marque. Il peut également être monté en rééquipement sur des machines déjà existantes.