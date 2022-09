Quelques mois seulement après le lancement du 8S, Massey Ferguson poursuit la refonte de sa gamme avec le 5S destiné à la polyculture-élevage.

Le 5700 S, doté de son capot plongeant, est l’un des grands succès de Massey Ferguson. La nouvelle série 5S, qui s’inscrit dans sa continuité, comprend cinq modèles de 105 à 145 ch. Avec son capot plongeant très bas et son rayon de braquage de 4 mètres, il est destiné à l’utilisation avec chargeur frontal. Les 5S sont motorisés par un bloc Agco de 4,4 litres conforme à la norme antipollution Stage 5. Il embarque un catalyseur SCR, un DOC et un catalyseur de suie. L’unité de dépollution est placée en pied de cabine, afin de ne pas pénaliser la visibilité sur l’avant

Deux transmissions semi-powershift

Tous les tracteurs de la série MF 5S sont disponibles avec, au choix, une transmission maison semi-powershift Dyna-4 et (16 vitesses avant et arrière), ou Dyna-6 Super Eco (24 vitesses avant et arrière). Cette dernière offre une vitesse de 40 km/h à seulement 1 530 tr/min moteur. La fonction AutoDrive permet de changer automatiquement les quatre ou six rapports sous charge lors des travaux aux champs, ainsi que les quatre gammes robotisées lors des applications de transport sur route.

Les cinq modèles de la série sont disponibles avec trois niveaux de finitions au choix : Essentiel, Efficient ou Exclusive.

En version Exclusive, les 5S possèdent un débit hydraulique de 110 l/min, jusqu’à huit distributeurs embarqués, un joystick multifonction, un levier Isobus Multipad, une transmission AutoDrive, une climatisation automatique, une suspension de cabine, un siège à suspension pneumatique Superluxe et un terminal tactile Datatronic 5.

La version Efficient offre des spécifications similaires, mais avec deux distributeurs électrohydrauliques et deux distributeurs mécaniques à l’arrière, une climatisation mécanique et un siège à suspension pneumatique. Le terminal Datatronic 5 devient une option.

En version Essentiel, un levier en T remplace le Multipad. La fonction Speedmatching reste de base, tandis que l’Autodrive devient une option sur la transmission Dyna-4. Cette version dispose d’une pompe hydraulique de 58 l/min et de deux distributeurs mécaniques à l’arrière.

Le 5S est disponible avec un bâti de chargeur en option et désormais livrable avec un chargeur monté d’usine, le MF FL 4121. Celui-ci bénéficie d’une intégration totale et offre une hauteur de levage de 4,1 m avec une capacité de 2 100 kg. Le pack chargeur monté d’usine comprend le bâti, les flexibles et les distributeurs mécaniques ou électrohydrauliques dédiés. Corinne Le Gall