Déclinée en trois versions, la nouvelle série des tracteurs Fendt 200 Vario reçoit une cabine revisitée.

Le constructeur renouvelle sa série de tracteurs de faible puissance 200 Vario et accueille la nouvelle cabine FendtONE. La série comprend cinq modèles, du 207 Vario de 79 ch au 211 Vario de 124 ch. Tous sont proposés dans les versions Power, Profi et Profi +, avec des niveaux d’équipements différents.

Ergonomie revue

La motorisation est assurée par un bloc Agco 3 cylindres de 3,3 litres, conforme à la norme antipollution Stage 5. Le traitement des gaz d’échappement est réalisé par la combinaison d’un DOC, d’un filtre à particules et d’un catalyseur SCR. En revanche, Fendt réussi à se passer de vanne EGR. De plus, des poussoirs hydrauliques sans entretien sont intégrés dans le moteur, pour une correction automatique du jeu aux soupapes. Avec le dispositif DynamicPerformance (DP), le 211 Vario libère jusqu’à 10 ch supplémentaires, grâce à une commande qui se déclenche en fonction des besoins. Le système détecte si des composants comme la prise de force, le système hydraulique, le ventilateur du moteur et la climatisation ont besoin de puissance, et en libère alors à l’aide d’une commande intelligente.

La plus grande innovation est l’arrivée de la cabine FendtONE, qui propose une ergonomie entièrement revue. Elle comprend une nouvelle console de commande sur le côté, avec le joystick multifonction, le levier en croix, et le terminal de 12 pouces en option. Le tableau de bord numérique de 10 pouces se trouve sur la colonne de direction. Il affiche, entre autres, la vitesse de conduite, le régime du moteur et le niveau des fluides. Le tableau de bord numérique peut être commandé à l’aide du bouton poussoir, à droite sur la colonne de direction.

En standard, le Fendt 200 Vario est équipé de distributeurs éléctrohydrauliques, dont le débit et la temporisation sont réglables. En option, un système de report de charge est disponible sur le relevage avant.

La version Power est destinée prioritairement à l’utilisation en montagne. Elle bénéficie d’un écran de 10 pouces, permettant d’enregistrer deux vitesses Tempomat et un régime moteur. Le levier de commande comporte deux touches, qui peuvent être affectées en fonction des besoins, par exemple pour piloter les phares ou les fonctions de la transmission. Le Fendt 200 Vario Profi est équipé en série du tableau de bord numérique de 10 pouces. Version la plus haut de gamme, la Profi + est Isobus et intègre le guidage Fendt Guide. Ce dernier peut également réaliser la documentation avec le dispositif Task Doc. Corinne Le Gall