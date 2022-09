Trois séries supplémentaires intègrent l’habitacle dernier cri du constructeur.

Après les 700, les 300 et les 200, l’ergonomie intérieure « Fendt One » fait son apparition sur les tracteurs des séries 1000, 900 et 500.

Le Fendt One est l’aménagement de cabine présenté par le bavarois en 2019. Il intègre notamment un accoudoir et un joystick complètement différent, ainsi que plusieurs terminaux disposés à divers endroits dans le tracteur. En plus du traditionnel terminal en bout d’accoudoir, un tableau de bord numérique de 10 pouces est présent derrière le volant. Un troisième écran est proposé en option au niveau du toit.

Toujours plus connecté

Le Fendt One ne comprend pas uniquement une ergonomie de travail. Il comporte toute une offre de solutions connectées, telles que le système de documentation Fendt Task Doc, de série pour les modèles Profi+. Toutes les informations produites sont envoyées sur la plateforme FendtOne offbord, qui comprend les données des machines comme celles des cultures. Il est possible de créer des tâches depuis la plate-forme pour les envoyer à la machine. Les fonctions Isobus sont également au cœur de ce système. Ainsi, le joystick en croix 3L permet de piloter jusqu’à 27 fonctions Isobus différentes. Ces tracteurs sont aussi prévus pour le TIM (Tractor Implement Management).

En version Power+ et Profi+, ces engins sont dotés d’un pack de base pour le guidage. En option, d’autres systèmes comme le Contour Assistant, le Fendt TI auto ou, à partir de novembre, le Fendt TI Headland pour des manœuvres de bout de champs encore plus automatisées sont proposés.

Le système de télémétrie Fendt Connect est également présent sur le Fendt One. Il étend les possibilités de la plate-forme offbord, avec l’affichage en temps réel de données comme le niveau de carburant, d’AdBlue ou la position de la machine.

Les séries 900 et 1000 sont dotées d’un système de filtre à air autonettoyant en option, pour les travaux dans les conditions très poussiéreuses. Le filtre est alors nettoyé par soufflage avec de l’air comprimé. En outre, les cabines de ces deux gammes de tracteurs intègrent du verre feuilleté de sécurité pour réduire le bruit en cabine, ainsi qu’un chauffage du pare-brise.

Les 500 s’embourgeoisent

En s’équipant du Fendt One, les 500 disposent du joystick en croix 3L pour piloter le chargeur frontal. Ce dernier comprend un inverseur ainsi que la possibilité d’actionner trois fonctions simultanément. Cette série intègre une prise Isobus pour le relevage avant. Différentes structures de cabine sont maintenant proposées. D’un côté le modèle VisioPlus, doté d’une porte à droite et à gauche, et de l’autre, le modèle panoramique, avec un grand pare-brise à droite et une porte à gauche. Pierre Peeters