Partie d’une machine à nettoyer les céréales en 1883, l’entreprise familiale Amazone est maintenant un acteur majeur du machinisme agricole mondial.

Heinrich Dreyer a fondé le 1er mai 1883 l’entreprise H. Dreyer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte (atelier pour les machines et dispositifs agricoles) en Basse-Saxe. Cette société allemande, ancêtre d’Amazone, produisait des machines à nettoyer les céréales. Le fondateur a rapidement décidé de s’ouvrir à l’exportation. C’est pourquoi dès 1906, les premières machines à nettoyer les céréales étaient vendues à Valparaiso au Chili. Au cours des années qui suivent, les héritiers ont continué à développer l’entreprise. Ils ont ainsi développé pendant les années soixante, l’épandeur à engrais porté à double disque ZA et le semoir D4. En parallèle, durant, la même période, l’usine de Hude en Allemagne est venue renforcer la capacité de production. Ce site a été agrandi en 2009 pour accueillir la construction des semoirs de grande largeur.

Plusieurs rachats

Des rachats sont venus agrandir le catalogue de produits. Ainsi, depuis 1998, l’ancien site du constructeur BBG, près de Leipzig, fabrique les outils de préparation du sol non-animés. Plus récemment, en 2016, Amazone a racheté la production de charrues de la société Vogel & Noot en Hongrie. En 2018, l’usine allemande de Bramsche a été ouverte pour compléter celles de Gaste et de Leeden. Depuis 2019, la marque de bineuses Schmötzer fait partie du groupe Amazone. Au cours de l’exercice 2022, le groupe comprenait neuf sites et employait plus de deux mille personnes.