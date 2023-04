Le spécialiste du désherbage mécanique élargit son catalogue avec une technologie de désherbage chimique. Toujours associée à une bineuse, la cuve Jumbo a pour but de désherber chimiquement la seule partie non travaillée par la bineuse : le rang. L’objectif est de réaliser l’intégralité du désherbage en un seul passage, tout en gagnant en précision avec un traitement chimique ciblé. Installées sur la bineuse, les buses profitent de la précision du guidage par caméra de la bineuse.

La Jumbo est une cuve frontale d’une capacité de 1 100 litres avec une pompe hydraulique 200 l/min et deux réservoirs d’eau claire de 65 litres, ainsi qu’un capteur de niveau. Elle est compatible Isobus et dispose en option de la coupure de sections automatique par GPS. L’utilisateur peut choisir d’installer une ou deux buses par rang et même de déplacer ces dernières derrière les socs pour l’engrais liquide.