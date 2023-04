Argo poursuit le déploiement de son réseau de distribution avec l’arrivée du groupe Faupin dans le secteur des vins de Bourgogne et du Beaujolais.

Landini étoffe son réseau de concessionnaires avec une nouvelle carte de distribution attribuée dans le secteur convoité des vins de Bourgogne et du Beaujolais. C’est le groupe Faupin, bien connu des viticulteurs de la région pour ses équipements de cave, qui distribuera désormais les tracteurs Landini sur la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire et le Rhône.

Reprise dans le Beaujolais

Dirigé par Philippe Faupin et basé à Beaune (Côte-d'Or), le groupe bourguignon génère plus de 35 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie environ 130 salariés. Il a franchi en 2023 une nouvelle étape de son développement en s’implantant dans le Beaujolais, à la faveur de la reprise des Ets. Girard-Leclerc (Cercié, Rhône). Le groupe Faupin connaît bien le marché du tracteur puisqu’il distribue les enjambeurs Bobard depuis de nombreuses années.