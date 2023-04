Les dernières tronçonneuses 560 XP Mark II et 562 XP Mark II dévoilées par Husqvarna sont munies d’un corps étroit. Ce dernier sert à rapprocher la poignée avant du centre de gravité. Ces machines bénéficient d’un système de filtration et de refroidissement amélioré. Les technologies Simple Start et AutoTune 3.0 équipent aussi cette génération de tronçonneuses. Le constructeur annonce ainsi une consommation de carburant inférieure de 8 % à celle de la première génération.

Un moteur de 59,8 cm3

Les deux tronçonneuses partagent la même puissance de 4,7 ch ainsi que la même cylindrée de 59,8 cm3. Mais leur poids et le guide de chaîne qu’elles peuvent accueillir varient. Ainsi, la 560 XP Mark II pèse 5,8 kg et reçoit un guide court allant de 15 à 20'' (38 à 51 cm). La 562 XP Mark II pèse 5,9 kg et reçoit un guide de chaîne long qui peut mesurer de 18 à 28 '' (46 à 71 cm). Seule la 560 XP Mark peut être dotée du modèle X-Cut S35G en pas de.325''. En revanche, les chaînes en pas de 3/8'' X-Cut C85 et S85 peuvent être montées sur les deux machines.