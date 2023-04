Amazone élargit son offre de charrues semi-portées Tyrok 400 avec une version adaptée au labour hors-raie. Ces trois nouveaux modèles se déclinent en version 7, 8 et 9 corps. Selon Amazone, le passage de la configuration conventionnelle à la configuration hors-raie s’effectue rapidement.

La charrue Tyrok est constituée d’une poutre rectangulaire de 200 x 150 mm de section et de 10 mm d’épaisseur. La Tyrok embarque un système de retournement SmartTurn avec un effet d’amortisseur à la rentrée des vérins. Sur la variante hors-raie, le cadre avant est automatiquement rétracté par le biais du vérin hors-raie avant le processus de retournement. Ainsi, le centre de gravité est maintenu le plus bas possible et les forces exercées sur le tracteur et la charrue sont réduites.

La Tyrok est équipée en standard d’un réglage mécanique de la largeur de travail. Celle-ci peut devenir hydraulique en option. Le réglage de la prise de raie du premier corps est lui aussi hydraulique.