Après un an et demi de construction, le fabricant autrichien met en route la seconde partie de son usine de presses et d’andaineurs.

Le 14 avril 2023, Pöttinger a inauguré le deuxième hall de son usine de Sankt Georgen en Autriche. Ce bâtiment supplémentaire possède une superficie de 7 900 m2 et a coûté 33 millions d’euros. Cette nouvelle zone accueille la partie peinture et traitera les différentes pièces de presses et d’andaineurs. Auparavant, ces dernières venaient du site de Grieskirchen où elles étaient peintes. Prestations pour d’autres entreprises Le processus de peinture est composé d’une première étape où un apprêt par trempage cathodique est appliqué ; ensuite, un revêtement en poudre de couleur est apposé. Cette méthode sert également à d’autres entreprises qui viennent faire peindre leurs pièces chez Pöttinger.

Paul Denis