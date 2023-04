Le salon aux champs Innov-Agri revient à Outarville, dans le Loiret, les 5, 6 et 7 septembre pour l'édition de 2023. Après deux éditions « post-Covid » réussies, le salon compte surfer sur cette dynamique pour proposer une édition « à la hauteur de celles antérieures à la crise du Covid-19 ».

300 marques sur 130 hectares

Le pari semble bien parti, car les organisateurs annoncent avoir déjà clôturé les inscriptions des exposants. Ils seront ainsi 250 pour cette édition, dont 80 nouveaux venus, à présenter leurs innovations, au cœur de la Beauce sur environ 130 hectares. Si cette surface n’est pas au niveau de celle d’avant la crise, elle est tout de même plus importante que lors de l’édition « Re-Start » de 2021. L’objectif affiché est de « faire plus sur une surface moins étendue, en optimisant chaque mètre carré ». Le salon reprendra ainsi le système d’allée unique, expérimenté en 2021, pour faciliter le parcours et éviter de rater un exposant.

Cinq villages thématiques seront disséminés le long de l'allée pour aborder divers thèmes dont l'agroécologie, la transmission, la robotique ou encore la gestion de l’eau.