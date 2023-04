Alliance dévoile une gamme de pneus à ceinture en acier pour essieux avant et arrière, adapté aux cultures en ligne. Les Agriflex 363 VF arborent des crampons directionnels répartis en blocs séparés. Ceux-ci lui confèrent une bonne traction sur le terrain. L’angle des crampons orientés vers le centre du pneumatique garantit de son côté une bonne tenue de route. L’indice de vitesse est donné pour 65 km/h, ce qui permet de circuler à haute vitesse entre les sites. Leur large empreinte au sol leur offre de bonnes capacités de traction, sans compacter durement le sol. Ces derniers peuvent en plus être utilisés en jumelage. La gamme comporte actuellement 15 tailles pour essieux avant et arrière. Le fabricant annonce que 9 tailles supplémentaires sont en cours de développement et viendront étoffer le catalogue.