Les producteurs de fruits et légumes vont pouvoir bénéficier d’une aide supplémentaire de 100 millions d’euros dans le cadre du plan de souveraineté fruits et légumes et de France 2030. Ce plan concerne les investissements dans les agroéquipements, des serres et abris froids ou dans des serres décarbonées ainsi que dans des plants arboricoles plus résilients.

Huit thématiques

Le dispositif concerne huit thématiques :

Optimisation de la gestion de la ressource en eau et préservation des sols, de l’eau et de l’air ;

Adaptation au changement climatique et aux risques sanitaires émergents ;

Réduction de la consommation énergétique, production d’énergie renouvelable ;

Substitution des intrants chimiques et de synthèse en priorité, ou réduction significative des quantités ;

Réduction des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ;

Préservation de la biodiversité ;

Gestion des déchets, économie circulaire ;

Amélioration des conditions de travail et réduction de la pénibilité.

L’ensemble des fruits et légumes, y compris les pommes de terre, à destination des marchés du frais et de la transformation sont concernés par le dispositif.

Ouverture cet été pour les agriculteurs

La première étape s’adresse aux constructeurs et aux pépiniéristes. Ils ont jusqu’au 12 mai 2023 pour proposer leurs solutions dans le cadre d’un AMI (appel à manifestation d’intérêt), opéré par BPI France. Les matériels et plants sélectionnés pourront faire l’objet d’une subvention. Comme pour les subventions précédentes, le guichet à destination des agriculteurs sera opéré par FranceAgrimer. Il ouvrira dans le courant de l’été. Attention, comme lors du précédent AMI, le jury retiendra probablement des matériels précis (marque, modèle) et non des types de matériels. Il est donc possible que la solution qui vous intéresse ne bénéficie pas d’une subvention si le constructeur n’a pas candidaté ou n’a pas été retenu.