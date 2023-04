Massey Ferguson dévoile la remplaçante de la série 1840. La 1842 S, toujours produite chez Hesston, se veut plus productive et de haut de gamme. Dès l’entraînement, la sécurité à friction devient plus résistante et fournit jusqu’à 20 % de couple en plus que la 1840. Le volant d’inertie est lui aussi plus grand et plus lourd.

Le boîtier d’entraînement est redimensionné pour accepter plus de puissance et de charges de pressage. De son côté, le nouveau piston, travaillant à 100 coups par minute, allonge sa course de 24 %. Ses galets sont plus larges et de plus grand diamètre pour supporter les nouvelles capacités. Il est également associé à un contrepoids de 33,8 kg qui lisse les pics de charge et aide à maintenir une cadence constante.

Afin d’alimenter cette presse aux plus grandes capacités, le ramasseur gagne en vitesse. Il convoie la matière vers une chambre de préformation disposant de plus de volume. Les noueurs sont confinés dans un compartiment ventilé pour les protéger des débris.

Du côté des réglages, la densité est ajustée par un système hydraulique qui applique une pression sur les volets supérieurs et inférieurs du canal. La pression s’ajuste et est indiquée par un manomètre. Une fois réglée, elle réagit automatiquement aux variations des conditions de récolte pour maintenir un poids constant, même avec une humidité fluctuante.