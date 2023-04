Le groupe Agco a noué un partenariat avec BASF pour le développement et la commercialisation de solutions de pulvérisation ciblée.

Traitements herbicides

L’objectif des deux entreprises est d’améliorer l’application d’herbicides, en ciblant uniquement les adventices. La solution technique retenue doit également montrer la même efficacité de jour comme de nuit. Elle est basée sur le dispositif Smart Farming développé par Bosch et BASF, qui utilise l’intelligence artificielle et un ensemble de capteur pour détecter et identifier les adventices. Le système sera déployé sur l’automoteur Rogator de Fendt à partir de la campagne de 2024.