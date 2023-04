Evers lance une gamme d’enfouisseurs à disques de grande largeur baptisée Toric XL. Cette dernière se compose d’un modèle de 9 mètres et d’un autre de 12 mètres. Tandis que le modèle le plus petit est porté, le plus large dispose d’un attelage traîné et donc d’un essieu pour le transport. Les disques de 41,5 cm de diamètre sont répartis sur deux rangées et espacés entre eux de 25 cm. La suspension de ces derniers est assurée par des boudins élastomères.

L’injection du lisier se fait dans le flux de matière entre les deux rangées de disques. Le constructeur annonce une profondeur de travail de 10 cm. Un rouleau arrière en tubes est placé derrière les disques et assure le contrôle de la profondeur avec l’aide des roues de jauge à l’avant.