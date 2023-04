John Deere fait évoluer ses séries de tracteurs 6R, 7,8 et 9 pour la campagne 2024. Toutes ces séries recevront désormais le nouveau CommandCenter G5Plus. Cette console comprend la documentation, la synchronisation des données, la connectivité JDLink, la modulation de dose, le contrôle de sections et le guidage AutoTrac de série sur tous les tracteurs à 6 cylindres des séries 6R, 7, 8 et 9. Avec un écran de 12,8 pouces (32,5 cm), le CommandCenterTM G5Plus est 33 % plus grand que la console précédente. Il offre en outre une haute définition 1080p et un processeur beaucoup plus rapide.

Colonne de direction redessinée

La version 2024 du R bénéficiera également d’une colonne de direction redessinée et d’un nouveau volant plus confortable. Un système d’amortissement revu sera disponible sur les sièges Premium et Ultimate.

De son côté, le 7R livré en 2024 disposera d’un nouveau système de direction. Des vérins de direction plus grands seront montés de série sur tous les modèles 7R. Ce système de direction de type automobile améliorera le confort du chauffeur sur la route. Il se recentre naturellement et améliore la tenue de ligne. Connue sous le nom de direction réactive, cette fonction peut être facilement activée à l’aide d’une touche programmable sur le CommandCenter. Deux disques de frein avant supplémentaires améliorent les performances de transport.

Enfin, tous les tracteurs 7, 8 et 9 seront équipés d’un nouveau moniteur de la console d’angle haute résolution et d’un récepteur StarFireTM 7000 intégré.