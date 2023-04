GrainSense, déjà connu pour son boîtier d’analyse de céréales portable, revient avec une version A2. Celle-ci contiendra en plus un calibrage réservé au tournesol. Elle sera, comme pour le blé, capable d’analyser les paramètres du tournesol à partir de 4 grammes de graines.

L’utilisateur aura ainsi connaissance de la teneur en huile, l’humidité, les protéines et les hydrates de carbone des grains à récolter, directement sur la parcelle. L’application est d’ores et déjà disponible et téléchargeable sur le GrainSense Cloud pour les utilisateurs du boitier A2.