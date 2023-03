Avec le lancement de sa minichargeuse à chenilles MT100, Bobcat mécanise la petite manutention. En effet, avec sa largeur d’à peine 904 mm et une longueur de 2 698 mm, l’outil peut accéder aux bâtiments aux entrées étroites et travailler dans des espaces restreints. Animée par un moteur de 25 ch et avec un circuit hydraulique auxiliaire de 41 l/min, la MT100 dispose d’une capacité de levage de 460 kg et d’une charge de basculement de 1 314 kg. La plateforme de pilotage, située à l’arrière de la machine, permet à l’utilisateur d’avoir une vue périphérique et dégagée sur le godet. La minichargeuse peut être attelée à plusieurs équipements communs aux petites chargeuses Bobcat avec laquelle elle partage l’interface d’attelage telle que le godet, la balayeuse, etc.

© Bobcat - Plusieurs outils peuvent s'attacher à la minichargeuse afin d'accomplir de nombreuses tâches.