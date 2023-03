Le constructeur français spécialiste du broyage lance la gamme de broyeurs GE 3. Elle se compose de modèles de 1,8 m à 5 m repliables, conçus pour des tracteurs de 60 à 140 ch. Ceux-ci bénéficient d’un attelage modulable. En effet, il peut être monté et démonté, pour être attelé en position frontale ou arrière. Il peut également être équipé d’un double attelage pour éviter les démontages. Installer son broyeur sur le relevage avant permet de l’associer avec un autre à l’arrière ou de ne pas écraser la matière avant de la broyer.

La transmission est assurée par un système de courroies très haute performance avec armature et résistantes aux fortes températures. Le système de rotor à double hélicoïde affiche une vitesse linéaire de 50 m/s. Ceci lui confère une bonne aspiration ainsi qu’une répartition uniforme des résidus. La caisse est taillée en forme hexagonale à l’intérieur et présente des tôles de blindage et des patins en Hardox pour gagner en robustesse.