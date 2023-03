CNH Industrial pursuit sa stratégie d’investissement avec l’acquisition d’une nouvelle firme. Il s’agit cette fois-ci d’Hemisphere, un concepteur et fabricant de systèmes de positionnement global de précision (GNSS) et de navigation. Un rachat d’un montant de 175 millions de dollars qui devrait être finalisé au cours du troisième trimestre 2023.

L’intégration d’Hemisphere doit permettre à CNH industrial d’avoir le contrôle sur une plus grande partie des éléments de sa gamme d’outils de précision. Ceci devrait également accélérer et améliorer la recherche et développement de nouveaux produits et services notamment pour l’agriculture.

Pour l’autoguidage

Les produits phares d’Hemisphere sont notamment des puces de circuits intégrés, des circuits imprimés, mais aussi les traitements de fréquences radio, des algorithmes de navigation et de correction par satellite. Ces solutions seront ajoutées au catalogue CNH Industrial pour la majeure partie du monde à l’exception des États-Unis, du Canada et de l’Australie, où l’entreprise continuera la commercialisation en son nom.