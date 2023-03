Apollo Tyres lance le pneu agricole Vredestein Endurion Trailer pour le segment des remorques à usages intensifs. Celui-ci est doté d’un design avec des sculptures de pneu directionnel et des blocs incurvés non parallèles uniques. Il dispose ainsi de bonnes capacités autonettoyantes.

La carcasse, composée d’une ceinture en acier et d’un anneau renforcé, offre plus de robustesse et de stabilité lors du transport de charges lourdes. Le pneumatique est proposé en 4 dimensions :