Le constructeur américain John Deere étend désormais sa technologie Harvest Lab 3000 à ses moissonneuses série S et T sous l’appellation Grain Sensing. Le capteur, positionné avant la trémie, récupère des échantillons en continu à l’aide d’une vis d’alimentation motorisée. Il détermine d’importants paramètres en plus de l’humidité, tels que le taux de protéines du blé de l’orge et du colza en temps réel. La teneur en amidon de l’orge et la teneur en huile du colza sont également indiquées et peuvent être enregistrées.

Combiné avec un récepteur Starfire et une console de quatrième génération du constructeur, cette solution permet de générer automatiquement une cartographie géolocalisée. Avec JD Link, cette carte est transférée et prête pour être analysée. L’agriculteur dispose ainsi d’une vue d’ensemble des zones de la parcelle ayant converti les apports efficacement afin de mieux planifier l’épandage d’engrais. Cette analyse permet également de comparer le comportement entre les variétés ou de séparer des lots au stockage en fonction de leur qualité.