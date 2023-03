La nouvelle presse haute densité Massey Ferguson série 2200 HD comprendra désormais des chambres en 80x90, 120x70, 120x90 et 120x130 cm. La plus grosse ne peut pas bénéficier du système de coupe, en option sur les autres machines. Ces nouvelles presses partagent des composants avec leurs grandes sœurs de la série 2370 Ultra HD, gagnant ainsi en solidité.

Des roulements sans entretien, eux aussi en commun avec les 2370, réduisent les coûts de maintenance. Un nouvel essieu tandem 60 km/h à freinage pneumatique prend place sur la machine.

La suspension de ce dernier est assurée par un seul ensemble de grandes lames de ressort de chaque côté. Il permet l’utilisation de pneus larges en 620/50-22,5 tout en maintenant la largeur hors-tout à moins de 3 m. L’impact au sol s’en trouve alors réduit et le gabarit routier respecté.

Le ramassage est assuré par un pick-up avec 5 barres et 80 dents, soit plus que son prédécesseur afin de faire monter un flux plus régulier dans la chambre. Pour l’éjection, la rampe à rouleaux utilise un vérin unique et est maintenue en position de travail par des sangles à la place des chaînes.

Connectivité au rendez-vous

Côté commandes, l’interface MF BaleCreate arrive sur les 2200HD. Celle-ci est compatible Isobus et s’utilise sur le terminal Massey Ferguson FieldStar 5 ou tout autre terminal compatible. Cette technologie comporte entre autres le contrôle électronique de la longueur des balles. Elle peut ainsi être définie et modifiée à partir du terminal. Ce système surveille en permanence la taille des dix derniers plis produits, s’assurant que la longueur cible est régulière. Le constructeur annonce une précision de moins d’un demi-pli.

En outre, tous les modèles de la nouvelle série MF 2200 sont compatibles avec la technologie TIM. Ceci permet à la presse de commander la vitesse d’avancement du tracteur en fonction de la densité du flux de paille. La télémétrie est également au catalogue avec la solution MF Connect qui permet de surveiller les performances et positions de la machine. Elle permet également aux concessionnaires d’intervenir à distance pour certaines pannes.