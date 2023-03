Le constructeur américain célèbre aujourd’hui la sortie de son 2 000 000e tracteur des chaînes de son usine allemande, à Mannheim.

Leader du marché du tracteur en Europe et dans une partie du monde, John Deere vient de passer la barre symbolique des deux millions de tracteurs produits dans son usine de Mannheim (Allemagne).

Un héritage Lanz

Mannheim est connue en Allemagne pour être la ville des inventeurs. Il y a 102 ans, Heinrich Lanz y a fondé l’entreprise à son nom et ouvert la première usine de tracteurs Bulldog. Avec le rachat de la marque allemande en 1956, l’américain John Deere a commencé à produire des tracteurs en Europe et s’est lancé dans la modernisation du site de Mannheim.

Le cœur de gamme

En 1960, à l’arrêt de la production du Lanz Bulldog, John Deere lance ses deux premiers tracteurs made in Mannheim avec le 300 de 28 ch et le 500 de 36 ch, tous deux motorisés par un quatre-cylindres. Aujourd’hui, l’usine allemande est chargée de la production du cœur de gamme John Deere, les 6M et 6R. L’offre couvre une plage de 90 à 300 ch de puissance maximale.

Insensibles à la mode du moteur porteur, les tracteurs John Deere de Mannheim sont toujours restés fidèles au châssis développé et adopté dans les années 1990. Ils ont aussi révolutionné les standards de confort pour le chauffeur avec l’arrivée de la cabine SG2 en 1980.

Bientôt un tracteur autonome électrique

Environ 3 000 employés travaillent sur le site de Mannheim et 40 000 tracteurs sont produits chaque année. Avec l’augmentation du volume de production, l’usine allemande est le plus important site John Deere hors Amérique du Nord. Le constructeur américain se lance désormais dans l’électrique et annonce le lancement de son premier tracteur électrique et autonome de 100 ch pour 2026.