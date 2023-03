Les constructeurs danois Bogballe et Bredal viennent d’annoncer leur fusion. Les deux marques seront conservées, grâce à des gammes complémentaires.

Bogballe et Bredal, les deux constructeurs danois spécialisés dans les distributeurs d’engrais solides et pulvérulents, viennent d’annoncer leur fusion. Depuis 2017, Bogballe appartient au fond d’investissement danois Erhvervsinvest. Depuis plus de trente ans, Bredal est la propriété d’Anders Bull Jensen et Torben Sorensen, les fils des deux précédents actionnaires. L’entreprise issue de la fusion sera détenue à 90,3 % par Erhvervsinvest. Anders Bull Jensen et Torben Sorensen seront actionnaires minoritaires de la nouvelle structure et conserveront leurs fonctions au sein de Bredal.

Des gammes complémentaires

Il est prévu de conserver les deux marques et les gammes respectives de Bogballe et Bredal, qui sont complémentaires. Bobgballe est spécialisé dans les épandeurs portés centrifuges d’engrais solides avec une offre plutôt de haut de gamme tandis que Bredal opère surtout sur le marché des appareils traînés pour les granulés et les pulvérulents. Les trois sites de production danois, un pour Bogballe et deux pour Bredal, seront maintenus.