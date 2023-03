AVR vient de dévoiler des améliorations sur son arracheuse automotrice de pommes de terre à 4 rangs Puma 4.0 pour la campagne de 2023.

La première évolution concerne le dispositif Comfort Drive, le logiciel de contrôle de la profondeur du cadre avant, qui sera proposé en standard sur les Puma 4.0 livrées en 2023.

Parmi les autres évolutions importantes, il sera désormais possible d’inverser le sens de rotation du tapis d’arrachage. Cette solution permettra de gagner du temps en cas de bourrage au niveau du cadre avant, et d’éviter les pertes de pommes de terre entre le tapis de tamisage et le tapis d’arrachage lors de l’inversion du sens de rotation du circuit du tapis de tamisage.

Pour éviter que la terre n'adhère au galet situé au-dessus du tapis à tétines dans des conditions d’arrachage difficiles, notamment en présence de terre collante, un grattoir PUR est désormais disponible. Il assurera la propreté du galet.

Le guidage en option

La Puma 4.0 embarquera désormais un système de rétrécissement actif pour assurer une transition fluide entre les tapis d’arrachage et les tapis de tamisage sur les Puma 4x90 équipées de cadres avant ACC. Deux galets entraînés sur le côté du canal guident en douceur l’ensemble du flux de produit vers les tapis de tamisage.

Enfin, l’arracheuse pourra désormais être équipée de la solution de guidage Autosteer, disponible en option. Avec ce dispositif, un capteur monté sur le broyeur entre les rangs 1 et 2 dirige les roues avant et permet ainsi à la machine de suivre automatiquement les rangs.