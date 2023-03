Le constructeur suédois poursuit l’augmentation de sa capacité de production avec une extension de son usine de 12 600 m².

Afin de faire face à l’augmentation de la demande pour ses outils de travail du sol et ses semoirs, le constructeur suédois Väderstad va agrandir son usine. Une extension de 12 600 m² est prévue sur le site historique. L’agrandissement offre davantage de surface pour l’assemblage et la peinture. L’objectif est d’atteindre une capacité de production de 10 000 machines par an d’ici à 2028.

Deux bâtiments supplémentaires

Les deux bâtiments qui seront ajoutés et reliés à l’usine existante ont chacun une superficie de 6 300 m², ce qui créera une zone de production totale d’environ 70 000 m². Cet agrandissement vient s’ajouter aux travaux de 2021, qui concernaient la construction de nouveaux bureaux et d’un centre de formation.

L’usine, qui est située dans la ville de Väderstad, produit des machines pour le monde entier, à l’exception de l’Amérique du Nord, où la production est située dans les usines de Langbank, au Canada, et de Wahpeton, aux États-Unis.