Après avoir lancé les chargeuses compactes à chenilles 100 % électriques T7X, Bobcat continue d’étendre l’électrification dans ses gammes. C’est au tour de la chargeuse à roues, avec le lancement du prototype S7X. L’engin est alimenté par une batterie lithium-ion de 60,5 kWh. Les fonctions de levage et de cavage sont assurées par un système de servocommandes à vis sphérique. Quant aux performances, le constructeur annonce des couples instantanés jusqu’à trois fois supérieurs à l’équivalent thermique. Plus silencieuse et sans émissions, la machine est ainsi plus adaptée aux travaux en zone urbaine ou en intérieur. Bobcat annonce une autonomie de 8 heures, ce qui correspond à une journée de travail moyenne. La recharge complète prend 10 h.