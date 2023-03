Le constructeur autrichien se penche sur la gestion de chantier avec le lancement de son application « Harvest Assist ». L’utilisation de cette dernière doit permettre entre autres d’optimiser son chantier de récolte d’ensilage. Chaque personne impliquée dispose d’un accès gratuit à l’application, téléchargeable sur Android et iOS. Les surfaces à travailler peuvent être créées, attribuées aux différents attelages et mises à jour par les différents acteurs. L’outil propose ainsi une visualisation claire de la localisation des champs mais également de leur statut (andainé, fauché, récolté, etc.).

L’algorithme ensilage du logiciel informe chaque acteur sur l’ordre de récolte le plus judicieux, afin d’approvisionner le silo régulièrement et de lisser les pics de livraison. Celui-ci prend en effet en compte les quantités récoltées, les distances entre les parcelles et le silo et la capacité de compactage. Un système de navigation intégré indique également aux chauffeurs le meilleur itinéraire pour se rendre aux champs. Au cours d’autres chantiers, il est possible de voir quelles sont les parcelles prêtes pour l’étape suivante du processus de récolte. La communication s’en trouve alors fluidifiée.