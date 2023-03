Avec le rachat de la start-up Augmenta, spécialisée dans l’analyse des cultures en temps réel, CNH va pouvoir développer sa solution de traitement ciblé.

Le groupe CNH (Case IH et New Holland) vient de finaliser l’acquisition d’Augmenta, une start-up d’agriculture de précision basée en Grèce et aux États-Unis. Le groupe italien avait déjà des parts dans Augmenta, dont il proposait la technologie dans son catalogue AgXtend.

Intelligence artificielle

L’acquisition d’Augmenta va permettre à CNH Industrial d’accélérer le développement de sa technologie « Sense & Act », basée sur les données recueillies par des capteurs lors de la pulvérisation. Avec ce dispositif, des caméras à haute définition balaient la parcelle pendant les travaux agricoles.

L’intelligence artificielle analyse l’état des cultures par la détection de l’état du feuillage et divers autres modèles visuels. Elle compense également les facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur les analyses, comme les niveaux de lumière. Ensuite, elle calcule en temps réel exactement ce dont la culture a besoin en termes d’engrais ou de produits de protection.

Large panel de cultures

Les données récoltées sont transmises instantanément à l’outil afin de réduire la quantité de produits nécessaires et donc d’abaisser les coûts d’exploitation. Le système est disponible sur un large panel de cultures comme les céréales à paille, le maïs, le coton ou encore le riz et la canne à sucre.