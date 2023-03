McHale élargit son offre de faucheuses arrière portée avec la R310. Cette faucheuse simple sans conditionneur est développée sur la base des modèles avec conditionneur. Elle intègre notamment un système de suivi du sol en 3D qui, en plus des mouvements haut/bas et gauche/droite, propose un mouvement d’avant en arrière de plus ou moins 12 degrés.

La suspension du lamier est assurée par un grand ressort de compensation. La faucheuse offre une largeur de coupe de 3 mètres, avec sept disques. Elle est équipée d’un boîtier de renvoi d’angle à prise directe sur le lamier. Pour le transport, la R310 se replie à 310° derrière le tracteur.