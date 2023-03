McConnel étoffe son catalogue d’épareuses avec l’introduction de la Série 67. Elle arbore un nouveau design qui sera décliné progressivement sur le reste de la gamme. Ce nouveau design se matérialise par l’installation du réservoir d’huile entre des carénages facilement démontables. Sur la partie supérieure, un couvercle en polypropylène limite l’accumulation des débris végétaux. Sur la partie basse, le carénage en deux parties s’ouvre vers l’arrière. Cette nouvelle conception simplifie l’entretien périodique.

La Série 67 se décline avec cinq bras, aux choix : deux bras droits portés de 5,50 ou 6 mètres, deux bras droits télescopiques de 6,5 ou 7 mètres et un bras avancé hydraulique VFR sur le modèle de 6 mètres. La cinématique du bras déporté est en parallélogramme. La pompe hydraulique développe 70 ch et elle puise son huile dans un réservoir de 200 litres.

Trois boîtiers de commande électriques et proportionnels figurent au catalogue : le Motion avec mini-joystick intégré, l’évolution avec un joystick grand modèle pouvant être installé séparément du boîtier et la solution haut de gamme Revolution. Cette solution intègre deux choix de joystick et un écran de contrôle déporté.

Tous les modèles de la Série 67 peuvent être installés sur le relevage 3 points du tracteur. Pour les chauffeurs qui recherchent davantage de stabilité, il est possible de monter un dispositif à 4 ou 58 points de fixation.