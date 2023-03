Créée en 1962 par Jean Mauguin, l’usine du constructeur Mauguin Citagri est installée sur la commune de Saint-Berthevin (Mayenne). Le site accueille la construction de l’ensemble de la gamme agricole et des semi-remorques. 80 personnes travaillent à souder, assembler, concevoir et tester les différentes tonnes à lisier. Entre 120 et 130 machines sortent du site tous les ans.

L'usine dispose de trois simulateurs pour développer et diagnostiquer les boitiers de contrôle de toutes les gammes de tonnes à lisier vendues. Les boitiers sont branchés sur les systèmes qui simulent les différentes fonctions d'une tonne à lisier. Il est aussi possible de simuler une panne similaire a celle d'un client pour dépanner à distance. Quatre personnes s'occupent à plein temps du magasin. Elles gèrent les pièces à monter sur les tonnes à lisier. Les rampes à pendillards de 9 à 24 m et les enfouisseurs à dents sont assemblés dans l'usine. Les enfouisseurs de prairies à disques sont quant à eux fournis par Vredo et les rampes à patins par Bomech. Les châssis sont soudés à partir de gabarits préfabriqués. Chaque machine, avant de partir en construction, repasse par le bureau d'étude pour être contrôlée. Les soudeurs sont amenés à travailler par roulement sur les différentes parties des machines. Les tôles destinées à constituer les cuves arrivent directement aux bonnes dimensions. Elles sont ensuite cintrées à l'aide d'une machine. Les fonds de cuves sont conçus par une entreprise extérieure. Les versions bombées sont destinées à être montées sur des machines sous pression. Les versions plates ne subissent aucun différentiel de pression. Avant de partir en galvanisation ou en peinture, les tonnes sont entièrement assemblées. La demande de tonnes à lisier galvanisées se réduit. Cela est dû aux digestats qui sont plus basiques et qui attaquent la matière. Les cuves sont peintes avec une couche d'apprêt à l'intérieur. Elle est prévue pour protéger l'acier des agressions des différents produits qui vont être épandus. Les rampes Vogelsang arrivent partiellement montées. Les techniciens finissent d'assembler les parties hydrauliques et mécaniques. Les cuves reviennent intégralement peintes à la couleur demandée par l'acheteur. Un hangar est dédié aux tests des tonnes. Sous celui-ci se trouve une fosse contenant l'eau qui est envoyée dans la cuve. Le circuit d'eau est entièrement fermé. Certaines tonnes à lisier sont également renvoyées chez le constructeur pour être entièrement réparées suite à de gros accidents. Deux marques de pneumatiques sont majoritairement montées sur les tonnes à lisier Mauguin Citagri, BKT et Nokian. Plusieurs trains roulants sont proposés par le constructeur : simple essieu, boggie, tandem et tridem. Les pièces fabriquées sur place sont galvanisées puis stockées dans la cour en attendant d'être montées. Mauguin Citagri s'est tourné vers le constructeur polonais Mandam pour équiper ses tonnes à lisier de déchaumeurs à disques.